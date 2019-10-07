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شاهد.. “الاحتجاجات” في العراق تتحول إلى ساحة حرب !

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المناطق_وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للتظاهرات التي شهدتها العراق، ضد الفساد .
وأظهر مقطع فيديو قوات أمنية تطلق النار وهي تسير خلف مدرعة في شارع، وكأنها في ساحة حرب.
ونشرت الكاتبة في صحيفة واشنطن بوست ليز سلاي مقطع فيديو وتغريدة قالت فيها إن الفوضى لا تعم بغداد وإن القوات الأمنية تحاول علنا قتل المتظاهرين.
وكانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت الأحد، سقوط أكثر من 100 قتيل و6000 جريح خلال المظاهرات التي شهدتها مناطق عدة في البلاد منذ ستة أيام.

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