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“ملكية مكة” تناقش مشروع دراسة تهيئة المشاعر المقدسة للاستخدام طوال العام

“ملكية مكة” تناقش مشروع دراسة تهيئة المشاعر المقدسة للاستخدام طوال العام
http://almnatiq.net/?p=782532
المناطق_مكة

ناقشت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مشروع دراسة تهيئة المشاعر المقدسة للاستخدام طوال العام.

جاء ذلك ‏بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية وذوي الخبرة والمختصين في المجالات التخطيطية والهندسية، حيث انطلقت اليوم ورشة العمل الثانية لمناقشة التوجه الاستراتيجي ضمن المرحلة الثانية لمشروع المخطط الشامل للمشاعر المقدسة.

‏ويهدف المخطط الهيكلي الشامل للمشاعر المقدسة إلى تحسين وتعزيز تجربة ‎ضيوف الرحمن داخل المشاعر، وتهيئتها وتخطيطها بشكل يستوعب الأعداد المستقبلية للحجاج، ويهدف أيضًا إلى تحسين إستراتيجية النقل بمختلف أنماطها، وترقية البنية التحتية وتحسينها، وضمان استدامة جميع محاور المخطط الشامل.

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