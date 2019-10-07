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مدني العاصمة المقدسة يواصل تطبيق خطة الطوارئ والأمطار فى مكة

مدني العاصمة المقدسة يواصل تطبيق خطة الطوارئ والأمطار فى مكة
http://almnatiq.net/?p=782540
المناطق_الرياض

تواصل الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة في تطبيق خطة الطوارئ والأمطار حيث تضمنت نشر الوحدات في الميادين المحددة احترازياً بعد تلقي مركز التحكم والتوجيه بالإدارة عن هطول الأمطار مساء اليوم على معظم أرجاء العاصمة المقدسة

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تقوم بتطبيق خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار، حيث تم نشر فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقاً احترازيا وتم تمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ و تشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة

وأفاد الرائد الشريف أنه تمت مباشرة بلاغات احتجاز داخل تجمعات للمياه جرى التعامل معها في حينه، وكذلك حدوث عدة التماسات كهربائية تم تأمين الخطورة حيالها والتعامل معها من قبل جهات الاختصاص، ولم ينجم عن الحالة المطرية أي إصابات ولله الحمد

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالإخوة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه والابتعاد عن الأجسام المتحركة. راجين السلامة للجميع

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