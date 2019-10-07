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أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن نمو الطلب

أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن نمو الطلب
http://almnatiq.net/?p=782542
المناطق_الرياض

هبطت أسعار النفط يوم الاثنين مواصلة الخسائر الكبيرة التي لحقت بها الأسبوع الماضي مع تخوف التجار من أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي العالمي على نمو الطلب على النفط في المستقبل في الوقت الذي يعلقون فيه أمال حدوث انتعاش على إحراز تقدم في المحادثات التي تجري هذا الأسبوع بشأن إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام مزيج برنت 24 سنتا إلى 58.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 0147 بتوقيت جرينتش في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا إلى 52.69 دولار للبرميل

وكانت تعاقدات الخامين قد هبطت أكثر من خمسة في المئة عند نهاية التعامل الأسبوع الماضي عقب بيانات عن التصنيع تبعث على التشاؤم من الولايات المتحدة والصين بعد أن أضر النزاع المستمر بين أكبر اقتصادين في العالم النمو العالمي وزاد من خطر حدوث ركود

ويلتقي مسؤولون أمريكيون وصينيون في واشنطن يومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر تشرين الأول في المحاولة التالية التي طال انتظارها للتوصل لاتفاق

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