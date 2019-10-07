مشروع عالمي للأدب الرقمي في نادي جدة الأدبي

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http://almnatiq.net/?p=782567
المناطق_جدة

عقدت لجنة مشروع حفظ النص الأدبي الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للنادي الأدبي الثقافي بجدة الخميس الماضي اجتماعها الثالث بحضور جميع أعضائها, حيث استعرض السادة أعضاء اللجنة عددًا من النقاط لمناقشتها كان من أبرزها البدء الفعلي في تطبيق وتنفيذ المشروع الذي حظي بكوكبة من المستشارين من أهم النقاد الرقميين على المستوى العالمي والعربي أمثال الأستاذ الدكتور سعيد يقطين من المغرب, والدكتورة دينا جريجار/ رئيس منظمة الأدب الإلكتروني العالمية بأمريكا, والدكتور فيليب بوتز من فرنسا, وأ.د.عبدالله السفياني، وغيرهم. كما ضمت الهيئة الاستشارية عددًا من التقنيين الخبراء في هذا المجال كان منهم الدكتور حسين الجحدلي المتخصص في أمن النظم الحاسوبية الخبير في أمن المعلومات والبيانات الضخمة، والدكتور عبدالمحسن الثبيتي أستاذ البحث المشارك بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمهندس سامي الحصيّن المهتم والخبير بالأتمتة والتحول الرقمي. هذا وقد بدأت من خلال هذا الاجتماع أولى الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الرائد وذلك بإنشاء منصة عبر موقع النادي الأدبي الثقافي بجدة يتم من خلالها حفظ وأرشفة النصوص الرقمية وفق آلية تقنية تفاعلية عالية الدقة. إضافة إلى تكوين اللجان المصغرة المنبثقة من اللجنة العليا للمشروع والتي عملت في اتجاهين اتجاه نظري عمل على إعداد ملف ودليل تعريفي كامل عن المشروع, واتجاه تطبيقي تقني يعنى بالأمور المتعلقة بالتقنية في هذا الإطار. الجدير بالذكر فإن لجنة المشروع مكونة من كل من:‪ ‬أ.د.عبدالله بن عويقل السلمي- رئيس النادي رئيسًا. وبعضوية عدد من الأكاديميين والنقاد في هذا المجال وهم كل من أ.د.عبدالرحمن المحسني-صاحب فكرة المبادرة وناقد رقمي, وأ.د.ماهر الرحيلي- أكاديمي وشاعر, وأ.د.صلوح السريحي-أكاديمية وناقدة, ود.أحمد الهلالي- أكاديمي وشاعر, ود.عادل خميس الزهراني- أكاديمي وناقد,‪ ‬ود.ياسر مرزوق (أكاديمي وناقد- منسقًا للجنة),‪ ‬ود.مستورة العرابي- أكاديمية وشاعرة.

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