أصبح بإمكان المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم مراقبة أداء 30 مؤشراً بالمستشفيات ، من خلال مركز القيادة والتحكم بمقر المديرية ، الذي يشرف عليه من نخبة من المختصين ويتم تحديثه آلياً كل 15 ثانية .
وبينت صحة القصيم اليوم ( الأثنين ) بأن مركز القيادة والتحكم تم تجهيزه بإمكانات عالية ، وتجهيزات تقنية متقدمة ، من خلال نظام موحد مرتبط بشكل مباشر بالمستشفيات ، يساعد على مراقبة جميع المؤشرات الفنية وذات العلاقة بالمراجعين ، ويتم تحديثه بشكل آلي كل 15 ثانية .
وأكدت صحة المنطقة ، أن مركز القيادة والتحكم يقوم بمراقبة 30 مؤشراً صحياً في جميع مستشفيات المنطقة ويشمل أقسام الطوارئ ومدد الإنتظار ومواعيد العيادات الخارجية ومراقبة نسب إشغال الأسرة والمرضى طويلي الإقامة , بالإضافة إلى رصد الأمراض الأكثر تسجيلاً لدى الأقسام بالمستشفيات , ويتم تحديث المؤشرات الصحية التي تربط كل مستشفى بالنظام ويتم رصد جميع الحالات الصحية والمراجعين للمستشفيات , دون أي تدخل بشري ، مما يسهم في دقة معلومات ومخرجات النظام .
وأضافت الشؤون الصحية ، بأن ما يميز النظام بأنه يضم قاعدة بيانات بحسب الفترات المطلوبة ، ويتم عرض جميع المؤشرات على المعنيين بالمديرية ومراجعة ومعالجة أي ملاحظات يتم رصدها من مركز التحكم والقيادة.
صحة القصيم تراقب 30 مؤشراً صحياً عبر مركز القيادة والتحكم
أصبح بإمكان المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم مراقبة أداء 30 مؤشراً بالمستشفيات ، من خلال مركز القيادة والتحكم بمقر المديرية ، الذي يشرف عليه من نخبة من المختصين ويتم تحديثه آلياً كل 15 ثانية .
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