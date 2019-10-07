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صحة القصيم تراقب 30 مؤشراً صحياً عبر مركز القيادة والتحكم

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المناطق_بريدة

أصبح بإمكان المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم مراقبة أداء 30 مؤشراً بالمستشفيات ، من خلال مركز القيادة والتحكم بمقر المديرية ، الذي يشرف عليه من نخبة من المختصين ويتم تحديثه آلياً كل 15 ثانية .
وبينت صحة القصيم اليوم ( الأثنين ) بأن مركز القيادة والتحكم تم تجهيزه بإمكانات عالية ، وتجهيزات تقنية متقدمة ، من خلال نظام موحد مرتبط بشكل مباشر بالمستشفيات ، يساعد على مراقبة جميع المؤشرات الفنية وذات العلاقة بالمراجعين ، ويتم تحديثه بشكل آلي كل 15 ثانية .
وأكدت صحة المنطقة ، أن مركز القيادة والتحكم يقوم بمراقبة 30 مؤشراً صحياً في جميع مستشفيات المنطقة ويشمل أقسام الطوارئ ومدد الإنتظار ومواعيد العيادات الخارجية ومراقبة نسب إشغال الأسرة والمرضى طويلي الإقامة , بالإضافة إلى رصد الأمراض الأكثر تسجيلاً لدى الأقسام بالمستشفيات , ويتم تحديث المؤشرات الصحية التي تربط كل مستشفى بالنظام ويتم رصد جميع الحالات الصحية والمراجعين للمستشفيات , دون أي تدخل بشري ، مما يسهم في دقة معلومات ومخرجات النظام .
وأضافت الشؤون الصحية ، بأن ما يميز النظام بأنه يضم قاعدة بيانات بحسب الفترات المطلوبة ، ويتم عرض جميع المؤشرات على المعنيين بالمديرية ومراجعة ومعالجة أي ملاحظات يتم رصدها من مركز التحكم والقيادة.

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