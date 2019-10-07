الأميرة عادلة بنت عبدالله تؤكد على أهمية الاستفادة من التقنية الحديثة لخدمة المرضى

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أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز رئيسة مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية “نرعاك” أهمية الاستفادة من التقنية الحديثة المتقدمة في إيجاد الحلول المبتكرة السريعة للخدمات المتميزة للمرضى من مستفيدي الجمعية.

وقالت سموها خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بفندق هيلتون جدة اليوم بحضور عدد من الإعلاميي والمؤسسات والشركات الرائدة في القطاع الخاص والعمل الاجتماعي بمناسبة حصول “نرعاك” على جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تطبيق ” نرعاك 360″ : فخورين بدعم الشركاء والقطاع الخاص من شركات وغيرها ، وبالتعاون مع وزارة الصحة ” ، لافتةً الانتباه إلى أن كل الدراسات أثبتت أن الرعاية الصحية المنزلية أقل تكلفة منها في تقديمها في المستشفيات من خلال تقديم المعدات الصحية المنزلية التي توفرها الجمعية، وأن خدمات “نرعاك” تتم عن طريق الإجراءات المتبعة لدى المؤسسة.

وأضافت الأميره عادلة ” أن الخدمات الطبية التي تُقدّمها المؤسسة تشمل الأطفال المعاقين الذين يحتاجون إلى رعاية منزلية طبية ” ، مقدمة شكرها للحضور وشركاء النجاح ، ومتطلعة في الوقت ذاته إلى بداية شراكة جيدة بين المجتمع المدني والإعلام ، وقطاع الأعمال بهدف تقديم خدمات رعاية صحية متميزة لمستفيدي المؤسسة .

بعد ذلك قدّمت نائبة رئيسة مجلس الأمناء بالمؤسسة الخيرية “نرعاك” عبير قباني نبذة عن تطبيق “نرعاك 360” ، الذي تم إطلاقه لتطوير خدمات الرعاية المنزلية ، وإيماناً من المؤسسة بأهمية تسخير التقنية لتحقيق التنمية ، وحرصاً على مواكبة رؤية المملكة 2030 والتحول الرقمي والتنمية المنشودة ، مشيرة إلى أن التطبيق يهدف لخدمة مريض المؤسسة والمراكز الطبية المتعاقد معها ، بحيث يكون رضا المريض محور هذا التطبيق.

عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً يحكي رسال وأهداف ونشأة ورؤية المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية “نرعاك” منذ انطلاق أعمالها في العام 1418 هـ .

وفي ختام الحفل كرّمت سمو الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز الشركاء الداعمين للمؤسسة .