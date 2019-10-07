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الشعب الإيراني يثور بعد جريمة حقن “500” شخص بمرض الإيدز

http://almnatiq.net/?p=782587
المناطق-الرياض

قالت مصادر محلية إيرانية ان مظاهرات حاشدة خرجت في عدد من المحافظات الإيرانية من أبرزها محافظتي “جهار محل وبختياري” و”أصفهان” بعد الجريمة المروعة التي نتج عنها حقت “500” مواطن إيران بفيروس الايدز.
ووفقاً للمصادر المحلية اقتحم متظاهرون إيرانيون غاضبون مباني حكومية محلية في قرية “لردكان” التابعة لمحافظة جهار محل وبختياري الواقعة غرب إيران وأشعلوا فيها النيران على إثر الجريمة المروعة.
وكان مركز صحي تابع لقرية لردكان قام بإعادة استخدام الحقن الوريدية لما يقارب “500” مواطن في القرية مما تسبب في نقل فيروس الايدز لهؤلاء المواطنين.

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