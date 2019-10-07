جامعة القصيم تُعلن عن تمديد فترة استقبال الملخصات البحثية للمؤتمر الدولي عن «جهود المملكة في ترسيخ قيم الاعتدال والتعايش الحضاري»

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أعلنت جامعة القصيم، مُمثلة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، عن تمديد فترة قبول الأفكار والملخصات البحثية للراغبين في المشاركة في المؤتمر الدولي الذي تقيمه الجامعة بعنوان «جهود المملكة في ترسيخ قيم الاعتدال والتعايش الحضاري»، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى تاريخ 29/ 2/ 1441هـ.

ويهدف المؤتمر الذي سوف ينعقد يومي 13-14 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 10-11 ديسمبر 2019م، إلى رصد جهود المملكة العربية السعودية المتعلقة بترسيخ قيم الاعتدال والتعايش الحضاري على جميع المستويات، كما يسعى إلى بيان أثر الخطاب الشرعي السعودي في نشر مفاهيم التعايش الحضاري، وإبراز دور الدبلوماسية السعودية والمؤسسات الشرعية والثقافية الحكومية وغير الحكومية في المملكة في هذا المجال، وكذلك المؤسسات الإغاثية واستلهام التجارب السعودية الرائدة في ترسيخ قيم الاعتدال والتعايش الحضاري بين الشعوب.

ويتناول المؤتمر عدة محاور تتراوح بين التأصيل الشرعي لقيم التواصل الإنساني ومعالجة إشكالاته، والخطاب الشرعي السعودي وأثره في نشر مفاهيم التعايش الحضاري، وكذلك دور المؤسسات الشرعية والثقافية الحكومية وغير الحكومية في إقامة جسور العلاقات مع الآخر، بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية السعودية في تعميق معاني التواصل المشترك، وجهود المؤسسات الإغاثية، والتجارب الشخصية الرائدة.