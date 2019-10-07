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“هدف” يطلق برنامج يستهدف تحويل فروعه إلى مراكز تقدم خدمات الإرشاد والتقييم والتوظيف للباحثين عن عمل والدعم للمنشآت

“هدف” يطلق برنامج يستهدف تحويل فروعه إلى مراكز تقدم خدمات الإرشاد والتقييم والتوظيف للباحثين عن عمل والدعم للمنشآت

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“هدف” يطلق برنامج يستهدف تحويل فروعه إلى مراكز تقدم خدمات الإرشاد والتقييم والتوظيف للباحثين عن عمل والدعم للمنشآت

“هدف” يطلق برنامج يستهدف تحويل فروعه إلى مراكز تقدم خدمات الإرشاد والتقييم والتوظيف للباحثين عن عمل والدعم للمنشآت
http://almnatiq.net/?p=782596
المناطق_الرياض

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن إطلاق برنامج يستهدف تحويل فروعه في مختلف مناطق المملكة؛ إلى مراكز تأهيل وتوظيف تقدم خدمات الإرشاد والتقييم والمواءمة الوظيفية للباحثين والباحثات عن العمل، إلى جانب الجذب والاستقطاب وخدمات الدعم الموجهة لمنشآت القطاع الخاص، في خطوة تسعى إلى رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل ورفع نسبة المهارات التي تساهم في استقرارهم وظيفياً،  بالتعاون والشراكة مع منشآت القطاع الخاص.

وتستهدف المرحلة الأولى من إطلاق البرنامج الفروع المتواجدة في مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة، حيث تم تخصيص مسارات خاصة بطالبي العمل تتمثل في التسجيل والتقييم والتوظيف خلال 30 يوما وخطة مفصلة للتطوير، ومسارات أخرى مباشرة للمرشحين وتتعلق بتقديم الدعم ما بعد التوظيف والموائمة الوظيفية.

كما خصص الصندوق من جانب آخر لصاحب العمل حزمة من الخدمات والمقرر تقديمها لهم في الفروع بدأ من التسجيل والتحليل والتعاون في مجالات التمكين والدعم.

ويعكف الصندوق أيضاً إلى تطوير 2500 مرشد توظيف، بالإضافة إلى موظفي الموارد البشرية في القطاع الخاص، في مجال الإرشاد المهني، فضلا عن تقديم خدمات الارشاد المهني إلكترونياً وعرض المسارات الوظيفية والتخصصات والجامعات وأهم المهن المستقبلية، وخدمة تحدث مع مرشد مهني (اون لاين)، واحصائيات شاملة عن سوق العمل والمهارات المطلوبة.

ومن المقرر أن يقدم الصندوق كذلك ورش عمل في عدة محاور في الإرشاد المهني في فروع الصندوق، ومن خلال المرشدين المدربين في التوظيف، ومقاييس لتحديد الميول المهنية عبر قياس الذكاءات الشخصية.

 

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