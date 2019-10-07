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الخارجية: لا علاقة لنا بالاتصالات الهاتفية التي تهدف للنصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال

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الخارجية: لا علاقة لنا بالاتصالات الهاتفية التي تهدف للنصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال

الخارجية: لا علاقة لنا بالاتصالات الهاتفية التي تهدف للنصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال
http://almnatiq.net/?p=782605
المناطق_واس

أوضحت وزارة الخارجية أنه نظراً لتلقيها شكاوى من بعض المواطنين والمقيمين تفيد بتلقيهم اتصالات هاتفية من مجهولين يدعون بأنهم من موظفي الوزارة، يطلبون خلالها دفع مبالغ مالية مقابل توفير القبول الجامعي أو التصديق على الشهادات والأوراق الرسمية، فقد أكد وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور سعود بن صالح كاتب، أنه لا علاقة لوزارة الخارجية بتلك الاتصالات التي تهدف للنصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة.
وبين السفير كاتب أن وزارة الخارجية تؤكد على المواطنين والمقيمين بضرورة الحذر من التجاوب مع مثل هذه الاتصالات، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية والقانونية كافة ضد تلك الممارسات المشبوهة.

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