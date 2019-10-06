أمين منطقة الجوف يقف على سير العمل بمشاريع مدينة سكاكا ويؤكد على سرعة الإنجاز والجودة 

المناطق_واس

وقف امين منطقة الجوف المكلف المهندس عاطف بن محمد الشرعان اليوم على عدداً من المشاريع الجاري تنفيذها بمدينة سكاكا يرافقه مدير عام المشاريع بالإنابة المهندس مهند الزيد

والتي تأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه ، وبمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي

وبدأ المهندس الشرعان زيارته بمشروع ممشى شمال الامانه والذي يحتوي على مسار للدراجات ومناطق للاستراحة ومناطق خضراء للترويح عن النفس وتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة والمحافظة على الصحة العامة، والتي تعتبر أحد أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وذلك بزيادة نسبة ممارسة المواطنين للرياضة بشكل منتظم، حيث يجري العمل بهذه المشاريع الحيوية ضمن استراتيجية أمانة منطقة الجوف لانسنة المدن ولتعزيز الصحة العامة .

كما اطلع على سير اعمال طريق الملك سعود شمالاً مع شارع العرب غرباً مطلعا على آخر الأعمال المنجزة للمشروع و إلى شرح مفصل عن نسبة الإنجاز ، والتقى المقاولين المنفذين للمشروع .

وطالب الشرعان المقاول المنفذ بضرورة زيادة الجهد والعمل والالتزام بالجودة في تنفيذ المشروع، مؤكدا أن المشروع يعد من المشروعات الحيوية المهمة في مدينة سكاكا ، مع الأخذ بأهمية جودة المخرجات التنفيذية له .

ثم وقف المهندس الشرعان على تنفيذ انشاء محطة تصريف مياة الأمطار على طريق الامير عبدالاله “الإقليمي” ومتابعة سير الاعمال فيها ، ويهدف المشروع إلى تقليل تجميع المياه من شارع العرب والطرق المجاورة لها .

كما تابع أمين المنطقة سير اعمال تنفيذ مشروع امتداد طريق الملك عبدالعزيز شرقاً حتى مسلخ سكاكا المركزي بطول ٥ كيلو متر ، ومشروع تاهيل طريق عبدالعزيز ال الشيخ ضمن مشاريع تطوير شبكة الطرق الحضريه “سفلته وأرصفة وإنارة بمدينة سكاكا “.

وتأتي أهمية هذه الجولات على تفقد سير العمل بالمشاريع التي يتم تنفيذها حالياً، والعمل على تذليل أي معوقات أو صعوبات قد تواجهها ، حيث وجه أمين المنطقة خلال لقائة بالمقاولين والمهندسين المشرفين عليها بسرعة استكمال الأعمال المتبقية، ومراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية. مشددًا على مضاعفة الجهود لتحقق المشاريع الهدف المنشود منها.