الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن

المناطق - الرياض

أعلن المجلس الأوروبي في بروكسل ، اليوم ، عن تجديد الاتحاد الأوروبي دعمه لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن.

وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل إنه”تم تكريس مساهمة من حوالي 4.46 مليون يورو لمدة عام”.

وأضاف أن “الهدف هو زيادة تدفق الشحن التجاري إلى اليمن وتعزيز قدرة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش على الانتشار في موانئ الحديدة والسليف ورأس عيسى ، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية استكهولم وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.