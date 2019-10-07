أسعار الذهب ترتفع قبل محادثات التجارة الصينية الأمريكية

المناطق - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع توخي المستثمرين الحذر قبل محادثات التجارة الصينية الأمريكية عقب تقرير ذكر أن بكين لن توافق على الأرجح على اتفاق تجاري واسع النطاق مع الولايات المتحدة.

وصعد سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.1 % إلى 1505.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0612 بتوقيت جرينتش.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 % إلى 1511 دولاراً للأوقية.