احدث الأخبار

القتل تعزيرا لباكستاني هرّب مخدّرات في منطقة مكة
أبرز المواد
 خادم الحرمين يستقبل الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء وجمعاً من المواطنين
أبرز المواد
 أسعار الذهب ترتفع قبل محادثات التجارة الصينية الأمريكية
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن
أبرز المواد
 سفينة “MSC مينا” الفئة الأضخم في العالم ترسو في موانئ المملكة
أبرز المواد
 هبوط أسعار النفط إلى 58.13 دولارا
أبرز المواد
 دراسة تكشف تأثير المشروبات الغازية على الإصابة بمرض السكري
أبرز المواد
 أمين منطقة الجوف يقف على سير العمل بمشاريع مدينة سكاكا ويؤكد على سرعة الإنجاز والجودة 
منطقة الجوف
 الخارجية: لا علاقة لنا بالاتصالات الهاتفية التي تهدف للنصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال
أبرز المواد
 القتل تعزيراً لمهرب الهيروين محمد رمضان في جدة
أبرز المواد
 جامعة القصيم تُعلن عن تمديد فترة استقبال الملخصات البحثية للمؤتمر الدولي عن «جهود المملكة في ترسيخ قيم الاعتدال والتعايش الحضاري»
منطقة القصيم
 أمين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يحاضر في مهدِّدات الأمن الفكري
منطقة القصيم
القتل تعزيرا لباكستاني هرّب مخدّرات في منطقة مكة

القتل تعزيرا لباكستاني هرّب مخدّرات في منطقة مكة

أبرز المواد
خادم الحرمين يستقبل الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء وجمعاً من المواطنين

خادم الحرمين يستقبل الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء وجمعاً من المواطنين

أبرز المواد
أسعار الذهب ترتفع قبل محادثات التجارة الصينية الأمريكية

أسعار الذهب ترتفع قبل محادثات التجارة الصينية الأمريكية

أبرز المواد
الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن

الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن

أبرز المواد

القتل تعزيرا لباكستاني هرّب مخدّرات في منطقة مكة

القتل تعزيرا لباكستاني هرّب مخدّرات في منطقة مكة
http://almnatiq.net/?p=782627
المناطق - الرياض

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بمهرب كمية من الهيروين المُخدّر في محافظة جدة، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
بفضل من الله تم القبض على / غلام قمر غلام حسين – باكستاني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المُخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعاً والحُكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني/ غلام قمر حسين ، اليوم الاثنين الموافق 8 / 2 / 1441هـ، في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرارٍ جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تُحذر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره – والله الهادي إلى سواء السبيل.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين يستقبل الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء وجمعاً من المواطنين

خادم الحرمين يستقبل الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء وجمعاً من المواطنين
أسعار الذهب ترتفع قبل محادثات التجارة الصينية الأمريكية

أسعار الذهب ترتفع قبل محادثات التجارة الصينية الأمريكية
الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن

الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*