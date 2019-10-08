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7 صفقات خاصة في الأسهم السعودية بقيمة 181.5 مليون ريال

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7 صفقات خاصة في الأسهم السعودية بقيمة 181.5 مليون ريال

7 صفقات خاصة في الأسهم السعودية بقيمة 181.5 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=782640
المناطق - الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم، إجراء 7 صفقات خاصة بنحو 181.5 مليون ريال على نحو 1.88 مليون سهم تمت على 3 شركات مدرجة في السوق الرئيسية.
ووفقا لـ”الاقتصادية” يتداول السوق السعودية في المناطق الحمراء عند مستوى 7932 نقطة، حيث ارتفع السوق بنحو 30 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 0.37 في المائة، وبلغت السيولة المتداولة نحو 1.41 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 53.4 مليون سهم.

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