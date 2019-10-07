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أمريكيان وبريطاني يفوزون بجائزة نوبل للطب لعام 2019

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أمريكيان وبريطاني يفوزون بجائزة نوبل للطب لعام 2019

أمريكيان وبريطاني يفوزون بجائزة نوبل للطب لعام 2019
http://almnatiq.net/?p=782645
المناطق - الرياض

أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم اليوم فوز الأمريكيين ويليام كايلن وجريج سيمنزا والبريطاني سير بيتر راتكليف بجائزة نوبل للطب لعام 2019، عن اكتشافهم آليات جزيئية تستشعر بها الخلايا محتوى الأكسجين، وتتكيف مع مستوياته.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن لجنة الجائزة قولها إن معرفة هذه الآليات مهمة لعلاج أمراض عديدة، مضيفة أن هذا الاكتشاف مهد الطريق لإستراتيجيات واعدة للغاية لمكافحة فقر الدم والسرطانات والعديد من الأمراض الأخرى.

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