مواجهات سهلة للكبار بدور الـ64 لكأس خادم الحرمين الشريفين

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أسفرت قرعة مباريات دور الـ64 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عن مواجهات سهلة للكبار.

ووفقًا لما أسفرت عنه القرعة التي تم إجراؤها اليوم الاثنين بمقر اتحاد الكرة بالرياض، فسيحل فريق عرعر ضيفًا على الهلال، ويلتقي الأهلي بملعبه مع الجندل، والاتحاد مع الرياض، ويحل الشباب ضيفًا على طبرجل، وسيلعب النصر في ضيافة عفيف، ويلتقي التعاون مع اللواء، والتقدم مع الاتفاق.

وكانت لجنة المسابقات قد قامت بتقسيم الأندية المشاركة إلى مستويين، فجاءت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والبالغ عددها 16 فريقًا، إلى جانب الأندية صاحبة المراكز الـ16 الأولى في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى، للموسم الماضي، في المستوى الأول.

ويضم المستوى الثاني بقية أندية دوري الدرجة الأولى إلى جانب أندية دوري الدرجة الثانية، والأربع فرق المتأهلة من دوري الدرجة الثالثة، وهي أندية طويق وعكاظ واللواء وطبرجل.

وأكدت لجنة المسابقات أن مباريات دور الـ64 ستجرى على أرض الفريق الذي سيسحب اسمه أولًا في القرعة، وأشارت إلى أنه سيتم سحب قرعة الأدوار المتقدمة في شهر ديسمبر المقبل.