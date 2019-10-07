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بدعم من ولي العهد

تركي آل الشيخ: ’’موسم الرياض‘‘ سيكون حديث العالم.. واجبنا أن نسعدكم

تركي آل الشيخ: ’’موسم الرياض‘‘ سيكون حديث العالم.. واجبنا أن نسعدكم
http://almnatiq.net/?p=782699
المناطق - الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه والمستشار في الديوان الملكي عن تأجيل لقاء تلفزيوني له لإعلان تفاصيل ’’موسم الرياض‘‘ بسبب مروره بوعكة صحية، موضحًا أنه كان من المقرر أن يظهر الأربعاء عبر قناة ’’العربية‘‘ ولكن تقرر التأجيل حتى الاثنين المقبل.

وأشار آل الشيخ إلى أن اللقاء التلفزيوني سيتم الكشف فيه عن تفاصيل جديدة، قاطعًا على نفسه وعدًا بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن يكون اللقاء حديث العالم.

وكتب عبر حسابه الموثق على موقع ”تويتر“ قائلًا: ’’بطلع لقاء مع العربية يوم الاثنين أحكي بتفصيل عن موسم الرياض انتظروني، وعد بدعم سيدي ولي العهد موسم الرياض بيكون حديث العالم“.

وأضاف قائلًا: ’’واجبنا في الترفيه أنا وكل الفريق أسعدكم كان المفروض اطلع بكرة بس لظرف صحي منعني من ذلك بتوحشوني‘‘، مردفًا عن اللقاء: ’’أتمنى يكون مع بتال أحب محارشه“.

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