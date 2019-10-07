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رئيس مجلس الشورى يستقبل سفيري باكستان وقرغيزستان

رئيس مجلس الشورى يستقبل سفيري باكستان وقرغيزستان
http://almnatiq.net/?p=782702
المناطق - واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة راجا على إعجاز.
وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات بين المملكة وجمهورية باكستان، وسبل تعزيزها في شتى المجالات خاصةً العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ الباكستاني، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية السعودية الباكستانية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
كما استقبل معالي رئيس مجلس الشورى اليوم، سفير جمهورية قيرغيزستان لدى المملكة عبد اللطيف جمعه بايف.
ورحب معالي رئيس المجلس بالسفير القيرغيزي، مشيرا إلى الاهتمام المشترك بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية بينهما لا سيما على الصعيد البرلماني بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

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