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أمير القصيم يستقبل محافظ ضريه ورئيس وأعضاء لجنة الأهالي

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أمير القصيم يستقبل محافظ ضريه ورئيس وأعضاء لجنة الأهالي

أمير القصيم يستقبل محافظ ضريه ورئيس وأعضاء لجنة الأهالي
http://almnatiq.net/?p=782706
المناطق / بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بديوان الإمارة في مدينة بريدة اليوم، محافظ ضرية المكلف صالح الشمعلي، يرافقه رئيس لجنة الأهالي محمد الكثيري وأعضاء اللجنة، الذين قدموا للسلام على سموه.

ورحب سمو أمير القصيم بهم، واستمع لشرح عن الخدمات والأعمال التي تقدمها مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة, وما تشهده والمراكز والقرى التابعة لها من تطور ونمو ومشروعات في شتى المجالات التنموية وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك كغيرها من محافظات ومراكز وقرى المنطقة‪.

ونوه سموه بالدعم الذي تتلقاه المنطقة من قبل الحكومة الرشيدة ـ أيدها الله ـ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ مشيراً إلى ما شهدته محافظة ضريه من تطور ونمو متواصل في كافة المجالات، متمنياً سموه لرئيس وأعضاء لجنة أهالي ضريه التوفيق والسداد.

وعبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على حفاوة الاستقبال، منوهين بدعم سموه وجهوده التي تدعم كل ما يخدم محافظة ضريه خاصة ومنطقة القصيم عامة، متمنين لسموه دوام العون والتوفيق.

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