الهلال الأحمر بالجوف يقدم دورة لمنسوبي هيئة الرياضة بالمنطقة

قدم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف دورة تدريبية لمنسوبي هيئة الرياضة بالمنطقة ومنسوبي نادي الجوف للإعاقة وذلك بمقر الفرع بمدينة سكاكا .

وتم خلال الدورة تسليط الضوء على بعض المهارات الإسعافية التي تقدم لمحتاجيها وخصوصاً اللاعبين عند التعرض لإصابات الملاعب وكيفية التعامل السليم معها بما يكون له دور إيجابي لتقديم الخدمات الطارئة .

وقد حضر الدورة سعادة مدير مكتب هيئة الرياضة بالمنطقة الاستاذ مريح بن مصلح المريح وسعادة مدير عام نادي الجوف للإعاقة الاستاذ عبد الله بن مصلح المريح .

الجدير بالذكر ان هذه الدورة هي نتاج تعاون بين هيئة الرياضة وهيئة الهلال الأحمر حرصاً من الجانبين لتعزيز التعاون في تقديم افضل الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم .