احدث الأخبار

رئيس ديوان المظالم يفتتح أعمال الملتقى السنوي لرؤساء المحاكم الإدارية
أبرز المواد
 قوة المجاهدين بالحدود الشمالية تقبض على صيادين بحوزتهم أسلحة غير مصرحة
منطقة الحدود الشمالية
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن الواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي
منطقة جازان
 تنسيق مشترك يجمع بلدية الخبر والادارات الحكومية لمناقشة خطة الأمطار
المنطقة الشرقية
 مدير تعليم الشرقية يكرم الفائزين في المسابقة الوطنية ( الحاضر فيعيون المستقبل)
المنطقة الشرقية
 انطلاق ملتقى ومعرض صناعة السيارات وقطع الغيار بمدينة الجبيل الصناعية غداً
المنطقة الشرقية
 أمانة حفر الباطن تنفذ بروفة خطة طوارئ السيول استعدادًا لموسم الأمطار
المنطقة الشرقية
 الهلال الأحمر بالجوف يقدم دورة لمنسوبي هيئة الرياضة بالمنطقة
منطقة الجوف
 محافظ عنيزة يستقبل مدير التعليم ويدشن جائزة العوهلي للتميز التربوي بجوائز تبلغ 200 ألف ريال
منطقة القصيم
 4 مطارات دولية سعودية تواصل استقبال السياح من أنحاء العالم
أبرز المواد
 “هدف” يجدد دعوته لمنشآت القطاع الخاص الراغبة بالمشاركة في “لقاءات الدمام” إلى التسجيل إلكترونيا
أبرز المواد
 جامعة القصيم تُقيم حملة توعوية بالتزامن مع الشهر العالمي لسرطان الثدي بالعثيم مول بعنيزة
منطقة القصيم
رئيس ديوان المظالم يفتتح أعمال الملتقى السنوي لرؤساء المحاكم الإدارية

رئيس ديوان المظالم يفتتح أعمال الملتقى السنوي لرؤساء المحاكم الإدارية

أبرز المواد
قوة المجاهدين بالحدود الشمالية تقبض على صيادين بحوزتهم أسلحة غير مصرحة

قوة المجاهدين بالحدود الشمالية تقبض على صيادين بحوزتهم أسلحة غير مصرحة

منطقة الحدود الشمالية
الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن الواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي

الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن الواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي

منطقة جازان
تنسيق مشترك يجمع بلدية الخبر والادارات الحكومية لمناقشة خطة الأمطار

تنسيق مشترك يجمع بلدية الخبر والادارات الحكومية لمناقشة خطة الأمطار

المنطقة الشرقية

الهلال الأحمر بالجوف يقدم دورة لمنسوبي هيئة الرياضة بالمنطقة

الهلال الأحمر بالجوف يقدم دورة لمنسوبي هيئة الرياضة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=782728
المناطق - الجوف

 قدم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف دورة تدريبية لمنسوبي هيئة الرياضة بالمنطقة ومنسوبي نادي الجوف للإعاقة وذلك بمقر الفرع بمدينة سكاكا .

وتم خلال الدورة تسليط الضوء على بعض المهارات الإسعافية التي تقدم لمحتاجيها وخصوصاً اللاعبين عند التعرض لإصابات الملاعب وكيفية التعامل السليم معها بما يكون له دور إيجابي لتقديم الخدمات الطارئة .
وقد حضر الدورة سعادة مدير مكتب هيئة الرياضة بالمنطقة الاستاذ مريح بن مصلح المريح وسعادة مدير عام نادي الجوف للإعاقة الاستاذ عبد الله بن مصلح المريح .
الجدير بالذكر ان هذه الدورة هي نتاج تعاون بين هيئة الرياضة وهيئة الهلال الأحمر حرصاً من الجانبين لتعزيز التعاون في تقديم افضل الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم .

روابط ذات صلة

أمين منطقة الجوف يقف على سير العمل بمشاريع مدينة سكاكا ويؤكد على سرعة الإنجاز والجودة 

أمين منطقة الجوف يقف على سير العمل بمشاريع مدينة سكاكا ويؤكد على سرعة الإنجاز والجودة 
أمير منطقة الجوف يستقبل أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

أمير منطقة الجوف يستقبل أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني
الضمان الاجتماعي بالوجة يفعل اليوم العالمي للمسنين 

الضمان الاجتماعي بالوجة يفعل اليوم العالمي للمسنين 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*