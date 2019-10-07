أمانة حفر الباطن تنفذ بروفة خطة طوارئ السيول استعدادًا لموسم الأمطار

حفر الباطن - المناطق

أنهت أمانة حفر الباطن استعدادتها لموسم الأمطار للعام الجاري ٢٠١٩ ؛ وذلك “بتنفيذ خطة طوارئ” ؛ فيما عقدت الأمانة عرض مُسبق تجريبي للخطة الموسمية وذلك بهدف التأكد من جاهزية المواقع و مناقشة الخطط والبرامج والاستعدادات وكذلك جدولة المهام بين الادارات المعنية .

وكشف أمين محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي ان أمانة حفر الباطن عملت على بروفة لخطة الطوارئ متكاملة استعدادًا لموسم الأمطار تضمنت عرض مُسبق للتأكد من جاهزية المواقع .

وأضاف الغامدي ” ان الخطة شملت الاستعدادات العمل على التأكد من نظافة قنوات التصريف و توزيع العمالة على التقاطعات، إضافة إلى توزيع المضخات في الاماكن الحرجة و التواجد الميداني لمشرفي المربعات و توفير المعدات والصهاريج المشاركة”

وأوضح الغامدي :” انه ضمن تلك الاستعدادات الموسمية تم التأكد من جاهزية مركز تلقي بلاغات طوارئ السيول مشيرًا إلى أن تلقي البلاغات سيكون عبر مركز الطوارئ ” 940 ” ليتم التعامل المباشر معها وتوجيه الفرق الميدانية لمواقع تجمعات المياه “حسب درجات الأولوية في الأهمية ” وتأتي تباعاً المواقع الأخرى فيما يستقبل مركز طوارئ الأمانة (940) وعلى مدار الساعة كافة أنواع البلاغات الواردة إليه ويتعامل معها وفق آلية محددة مشتملة على البلاغات الخاصة بالأمطار .