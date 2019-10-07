احدث الأخبار

رئيس ديوان المظالم يفتتح أعمال الملتقى السنوي لرؤساء المحاكم الإدارية
أبرز المواد
 قوة المجاهدين بالحدود الشمالية تقبض على صيادين بحوزتهم أسلحة غير مصرحة
منطقة الحدود الشمالية
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن الواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي
منطقة جازان
 تنسيق مشترك يجمع بلدية الخبر والادارات الحكومية لمناقشة خطة الأمطار
المنطقة الشرقية
 مدير تعليم الشرقية يكرم الفائزين في المسابقة الوطنية ( الحاضر فيعيون المستقبل)
المنطقة الشرقية
 انطلاق ملتقى ومعرض صناعة السيارات وقطع الغيار بمدينة الجبيل الصناعية غداً
المنطقة الشرقية
 أمانة حفر الباطن تنفذ بروفة خطة طوارئ السيول استعدادًا لموسم الأمطار
المنطقة الشرقية
 الهلال الأحمر بالجوف يقدم دورة لمنسوبي هيئة الرياضة بالمنطقة
منطقة الجوف
 محافظ عنيزة يستقبل مدير التعليم ويدشن جائزة العوهلي للتميز التربوي بجوائز تبلغ 200 ألف ريال
منطقة القصيم
 4 مطارات دولية سعودية تواصل استقبال السياح من أنحاء العالم
أبرز المواد
 “هدف” يجدد دعوته لمنشآت القطاع الخاص الراغبة بالمشاركة في “لقاءات الدمام” إلى التسجيل إلكترونيا
أبرز المواد
 جامعة القصيم تُقيم حملة توعوية بالتزامن مع الشهر العالمي لسرطان الثدي بالعثيم مول بعنيزة
منطقة القصيم
رئيس ديوان المظالم يفتتح أعمال الملتقى السنوي لرؤساء المحاكم الإدارية

رئيس ديوان المظالم يفتتح أعمال الملتقى السنوي لرؤساء المحاكم الإدارية

أبرز المواد
قوة المجاهدين بالحدود الشمالية تقبض على صيادين بحوزتهم أسلحة غير مصرحة

قوة المجاهدين بالحدود الشمالية تقبض على صيادين بحوزتهم أسلحة غير مصرحة

منطقة الحدود الشمالية
الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن الواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي

الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن الواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي

منطقة جازان
تنسيق مشترك يجمع بلدية الخبر والادارات الحكومية لمناقشة خطة الأمطار

تنسيق مشترك يجمع بلدية الخبر والادارات الحكومية لمناقشة خطة الأمطار

المنطقة الشرقية

أمانة حفر الباطن تنفذ بروفة خطة طوارئ السيول استعدادًا لموسم الأمطار

أمانة حفر الباطن تنفذ بروفة خطة طوارئ السيول استعدادًا لموسم الأمطار
http://almnatiq.net/?p=782732
حفر الباطن - المناطق

أنهت أمانة حفر الباطن استعدادتها لموسم الأمطار للعام الجاري ٢٠١٩ ؛ وذلك “بتنفيذ خطة طوارئ” ؛ فيما عقدت الأمانة عرض مُسبق تجريبي للخطة الموسمية وذلك بهدف التأكد من جاهزية المواقع و مناقشة الخطط والبرامج والاستعدادات وكذلك جدولة المهام بين الادارات المعنية .
وكشف أمين محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي ان أمانة حفر الباطن عملت على بروفة لخطة الطوارئ متكاملة استعدادًا لموسم الأمطار تضمنت عرض مُسبق للتأكد من جاهزية المواقع .
وأضاف الغامدي ” ان الخطة شملت الاستعدادات العمل على التأكد من نظافة قنوات التصريف و توزيع العمالة على التقاطعات، إضافة إلى توزيع المضخات في الاماكن الحرجة و التواجد الميداني لمشرفي المربعات و توفير المعدات والصهاريج المشاركة”
وأوضح الغامدي :” انه ضمن تلك الاستعدادات الموسمية تم التأكد من جاهزية مركز تلقي بلاغات طوارئ السيول مشيرًا إلى أن تلقي البلاغات سيكون عبر مركز الطوارئ ” 940 ” ليتم التعامل المباشر معها وتوجيه الفرق الميدانية لمواقع تجمعات المياه “حسب درجات الأولوية في الأهمية ” وتأتي تباعاً المواقع الأخرى فيما يستقبل مركز طوارئ الأمانة (940) وعلى مدار الساعة كافة أنواع البلاغات الواردة إليه ويتعامل معها وفق آلية محددة مشتملة على البلاغات الخاصة بالأمطار .

روابط ذات صلة

تنسيق مشترك يجمع بلدية الخبر والادارات الحكومية لمناقشة خطة الأمطار

تنسيق مشترك يجمع بلدية الخبر والادارات الحكومية لمناقشة خطة الأمطار
مدير تعليم الشرقية يكرم الفائزين في المسابقة الوطنية ( الحاضر فيعيون المستقبل)

مدير تعليم الشرقية يكرم الفائزين في المسابقة الوطنية ( الحاضر فيعيون المستقبل)
انطلاق ملتقى ومعرض صناعة السيارات وقطع الغيار بمدينة الجبيل الصناعية غداً

انطلاق ملتقى ومعرض صناعة السيارات وقطع الغيار بمدينة الجبيل الصناعية غداً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*