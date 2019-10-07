انطلاق ملتقى ومعرض صناعة السيارات وقطع الغيار بمدينة الجبيل الصناعية غداً

الجبيل الصناعية - المناطق

ينطلق غداً يوم الثلاثاء ملتقى ومعرض صناعة السيارات وقطع الغيار على مدى يومين 8 – 9 أكتوبر لعام 2019م بمركز الملك عبد الله الحضاري في مدينة الجبيل الصناعية.

حيث يهدف الملتقى إلى تشجيع الاستثمار في صناعة السيارات وقطع الغيار بمدينة الجبيل الصناعية وتوطين هذه الصناعة عبر نقل المعرفة والتقنية والخبرات في هذا المجال وخصوصاً أن الشركات الصناعية المتواجدة بالمدينة تمتلك من المقومات والمواد الأساسية التي تمكنها من ذلك.

ويحمل هذا الملتقى قيمة مضافة إلى مدينة الجبيل الصناعية عبر تعزيز الناتج المحلي ورفع مستوى التعاون بين الشركات السعودية والأجنبية وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية فيما يتعلق بمجال صناعة السيارات وقطع الغيار بالإضافة إلى تعزيز التكامل الصناعي بين مدن الهيئة الملكية.

ويتضمن الملتقى مشاركة 28 عارضاً محلياً ودولياً في المعرض المصاحب كما أن الدعوة عامة ومتاحة للمهتمين في هذا المجال.

ويعد ملتقى ومعرض صناعة السيارات وقطع الغيار الذي سيقام بمركز الملك عبد الله الحضاري هو الاول والأكبر من نوعه في المملكة.

واشتملت أوراق العمل المشاركة في ملتقى صناعة السيارات وقطع الغيار على مشاركة عدة جهات حكومية كالهيئة العامة للاستثمار (ساقيا)، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وصندوق التنمية الصناعية وأوراق العمل العلمية من الجهات الصناعية كشركة سابك وشركة صدارة.

الجدير بالذكر أن توطين صناعة السيارات وقطع الغيار هو ضمن إطار توجه المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030 الداعية لتعزيز قطاع صناعة السيارات بالمملكة.