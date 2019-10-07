مدير تعليم الشرقية يكرم الفائزين في المسابقة الوطنية ( الحاضر فيعيون المستقبل)

الدمام - عبدالله السعيدي

كرّم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان الطلاب ” 11 ” طالباً فائزاً في المسابقة الوطنية ( الحاضر في عيون المستقبل) التي نظمتها إدارة نشاط الطلاب وشارك فيها أكثر من 400 طالب، وذلك بهدف تفعيل اليوم الوطني التاسع والثمانين ومشاركة الطلاب في هذه المناسبة الغالية .

وأشاد الدكتور الشلعان خلال التكريم الذي حضره المساعد للشؤون التعليمية الدكتور سامي العتيبي، ومدير إدارة نشاط الطلاب حاتم الغامدي بالمشاركات الطلابية المتنوعة التي شملت مختلف الفئات العمرية وهي تأتي انعكاساً حقيقياً على ما يكنه أبنائنا من حب للوطن وولاء لقيادته الحكيمة ، مبيناً بأن أعمال الطلاب المشاركة في المسابقة جسدت الأعمال الجليلة والتضحيات البطولية التي قدمها الملك المؤسس طيب الله ثراه ومن بعده أبناؤه الملوك البررة حتى العهد الزاخر عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –أيّده الله– وعضيده ولي عهده ، مؤسس رؤية الشباب والوطن، والرخاء والنماء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وقدم الدكتور الشلعان شكره لجميع المشاركين في المسابقة ولإدارة نشاط الطلاب على تنظيمها لهذه المسابقة وكذلك الشكر لأولياء أمور الطلاب على حرصهم لمشاركة أبنائهم في مثل هذه المسابقات.

فيما أوضح مدير إدارة نشاط الطلاب الأستاذ حاتم الغامدي بأن المسابقة الوطنية شملت جميع القطاعات ، حيث تم تعميم رابط إلكتروني للمشاركة، لتسهيل دخول الطلاب عليه وتسجيل البيانات الأساسية للطالب والمشاركة في جزئين من المسابقة ، أسئلة ثقافية ووطنية ، وأعمال مقدمة لليوم الوطني ( عبارة عن مجسمات – يوتيوب – أناشيد ) ، مبيناً بأن الفائزين هم ” محمد علي محمد غالب ، من ثانوية الملك فهد بالجبيل ، وأحمد سامح السيد من مدارس الأهلية الحديثة بشرق الدمام ، وعبدالرحمن مساعد الميموني من المدرسة الأهلية الحديثة الابتدائية بشرق الدمام، وعلي بن مساعد الميموني من مدرسة الحصان الأهلية المتوسطة بشرق الدمام ، وكرار حبيب العباس من مدرسة جرير الابتدائية بالقطيف ، وصالح عيضه عمر الصيعري من مدرسة بلاط الشهداء بغرب الدمام ، ويوسف عبدالرحمن الحسن من مدرسة التربية الأهلية بالخبر، وعبدالله عبدالعزيز عبدالله الغامدي من مدرسة أبي بن ثابت الابتدائية بالظهران ، وعبدالآله ظافر القحطاني من مدرسة الفلاح الأهلية بغرب الدمام ، ومشعل صلاح الجميعة من مدرسة شمس الجزيرة الأهلية بشرق الدمام ، وعلي احمد السادة من مدرسة ضرار بن الأزور الابتدائية بالقطيف ” .