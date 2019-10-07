تنسيق مشترك يجمع بلدية الخبر والادارات الحكومية لمناقشة خطة الأمطار

الدمام - المناطق

عقد في بلدية محافظة الخبر صباح اليوم الاثنين 08/02/1441هـ اجتماع ضم عدد من مسؤولي الجهات الحكومية لمناقشة خطة تفعيل طوارئ الأمطار، شارك فيه رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي, بحضور مدير الدفاع المدني بالخبر العقيد راشد العتيبي, وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ممثلة بالدوريات الأمنية , والشرطة , والمرور ، وفرع وزارة النقل , وإدارة المياه .

وتم خلال الاجتماع متابعة آلية التنسيق بين الجهات كافة ومناقشة كافة الاحترازات والتدابير اللازمة خلال فترة الأمطار.

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي أن البلدية انتهت من كافة الإجراءات والاستعدادات لاستقبال موسم الأمطار، من خلال تنظيم برنامج مكثف لتنظيف فتحات شبكات تصريف مياه الأمطار في جميع أنحاء المحافظة، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمضخات وآليات ومعدات سحب المياه، والتأكد من جاهزية محطات تصريف مياه الأمطار، حتى تكون على أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل الفوري في حال وجود أي تجمعات للأمطار بالمدينة, كما تم تجهيز غرفة طوارئ مقرها إدارة الخدمات ببلدية الخبر لمتابعة الحالة والبلاغات الواردة من والى كافة الجهات الحكومية على مدار الساعة, موضحا بأن الخبر مخدومة بشبكة تصريف الأمطار بنسبة تزيد عن 60% حاليا, كما تم مؤخرا الانتهاء من رصد أماكن تجمعات مياه الأمطار, وتجنيد أكثر من 1000 عامل خلال فترة الأمطار.

وفيما يخص محطات تصريف الأمطار أوضح بأن عدد محطات تصريف الأمطار في الخبر 9 محطات حاليا, منوها بأن المحطات القائمة حاليا هي محطة حي الجسر , محطة حي الخزامى , ومحطة الخبر الجنوبية, ومحطة الراكة الجنوبية , ومحطة حي الكورنيش, ومحطة حي البحيرة , ومحطة حي العليا , ومحطتين في الخبر الشمالية .

وأشار إلى وجود فرق عمل تقوم بمتابعة كل الملاحظات التي ترد إليها حول تجمعات مياه الأمطار، التي تصل إلى قنوات الاتصال التابعة للبلدية حول جميع المناطق لإزالة أي آثار جانبية ناجمة عن الأمطار, حيث أن وجود شبكة تصريف مياه الأمطار والتي لديها القدرة على استيعاب كميات كبيرة، وكذلك انتشار فرق العمل أثناء وبعد هطول الأمطار في أنحاء المدينة ستعمل على الحد من تجمعات الأمطار ويضمن انسيابية تصريف المياه وعدم عرقلة حركة السير.

من جانبه أهاب مدير الدفاع المدني بمحافظة الخبر العقيد راشد العتيبي بالجميع التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة منوها أن الدفاع المدني أكمل جاهزيته للأمطار عبر تفعيل خطة مواجهة الأمطار والسيول الخاصة بالدفاع المدني, وتجهيز كافة فرق الغوص والإنقاذ وتجهيز قوارب النجاة لاستخدامها في حالة الطوارئ, وكذلك وجود مواطير شفط المياه الخاصة بالشوارع والمنازل, وتجهيز عربات إنارة خاصة بالحالات الطارئة, منوها الى أن هناك فرق كاملة تعمل على مدار الساعة .