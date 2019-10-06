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الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن الواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي

الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن الواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي

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الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن الواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي

الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن الواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي
http://almnatiq.net/?p=782745

دشن صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم, مشروع الواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان.
وقام سموه فور وصوله بقص الشريط وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح المشروع, مستمعاً لشرح مفصل من أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان عن مشروع الواجهة البحرية الذي يقام على مساحة إجمالية بلغت نحو 80 ألف متر مربع, ويتضمن ممر للمشاة على البحر, وممرات مشاة داخلية ومواقف للسيارات ودورات مياه ومنطقة العاب ومصلى مفتوح .
وبيّن أمين منطقة جازان أن إجمالي مساحة المسطحات الخضراء بالمشروع بلغت 28000 متر مربع, وممشى رئيسي على البحر بطول 1100متر طولي وبعرض 10 أمتار ومماشي داخلية بطول إجمالي 2800 م، وبمساحة إجمالية 30000 متر مربع, إلى جانب 14 دورة مياه للرجال والنساء، و13 مظلة مزودة بإنارة داخلية .
إثر ذلك قام سموه بجولة ميدانية على المشروع , معرباً عن سعادته بتدشين المشروع بما يحتويه من خدمات لمرتاديه من أبناء وزوار المنطقة.
ووجه سموه أمين منطقة جازان، ومنسوبي الأمانة وكافة القطاعات الحكومية، بمضاعفة الجهود لإنجاز جميع المشروعات المعتمدة وتنفيذها في الوقت المحدد، مؤكداً أهمية المتابعة الدائمة للمشروعات، انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق ما فيه الخير .
حضر حفل التدشين وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ, ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي وعدد من المسؤولين.

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