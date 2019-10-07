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شرطة الرياض تقبض على مقيمين سوريين بعد تحرشهما بفتيات بأحد المقاهي

شرطة الرياض تقبض على مقيمين سوريين بعد تحرشهما بفتيات بأحد المقاهي
http://almnatiq.net/?p=782767
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري, أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شابين وافدين بالتحرش بفتيات أثناء تواجدهما بأحد المقاهي داخل مجمعٍ سكني وتوثيق جريمتهما ونشرها بتعليقات وألفاظ خارجة عن الذوق والآداب العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهما ، “مقيمان من الجنسية السورية في العقد الثالث من العمر” ، والقبض عليهما وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بما نسب إليهما , حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة والقوانين بكل قوة وحزم بحق كل من يخالفها , -والله الهادي إلى سواء السبيل – .

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