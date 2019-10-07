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بالصور .. عودة العمل في عدة مشاريع بوادي الدواسر بعد توقفها لشهور

بالصور .. عودة العمل في عدة مشاريع بوادي الدواسر بعد توقفها لشهور
http://almnatiq.net/?p=782775
وادي الدواسر - فالح الدوسري

استأنف عدد من المقاولين العاملين بمشاريع البلدية بمحافظة وادي الدواسر عملهم بعد توقف دام عدة شهور بسبب – معوقات مختلفة أضرت بتطوير المحافظة – على حد وصف البلدية.

وأوضح رئيس بلدية وادي الدواسر الأستاذ صالح بن جري السليس أنه قد عقد اجتماعاً مطولاً بجميع المقاولين وناقشهم عن أسباب تقصيرهم و توقفهم عن العمل ، مشيراً إلى أن معظم أسباب توقف المقاولين تم حلها بعد التنسيق مع وكيل أمين منطقة الرياض لشئون بلديات المنطقة المهندس صالح المخضوب.

وأشار إلى أن المقاولين وعدوا خلال الاجتماع بتكثيف العمل لإنهاء كافة الأعمال حسب المدة المتفق عليها في جدول أعمال المشاريع.

وأكد “السليس” أن القيادة الرشيدة تبذل كل السبل لتطوير و ازدهار والوطن الحبيب و راحة الشعب الكريم باعتماد المشاريع التنموية و التطويرية، متقدماً بالشكر الجزيل لوكيل الامين لشئون بلديات المنطقة ووكيل المساعد للشئون الفنية المهندس محمد الخريف بإزالة المعوقات و وضع الحلول المناسبة لسرعة إنجاز المشاريع المتعثرة، ولكل المقاولين لبدء الأعمال بالمشاريع.

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