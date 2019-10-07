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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة

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شرطة الرياض تقبض على مقيمين سوريين بعد تحرشهما بفتيات بأحد المقاهي

شرطة الرياض تقبض على مقيمين سوريين بعد تحرشهما بفتيات بأحد المقاهي

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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة
http://almnatiq.net/?p=782783

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الجنرال المتقاعد أباهيجيت جوها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.
وجرى خلال الاستقبال بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، واستعراض الدعم الذي تقدمه المملكة لإغاثة الشعب اليمني الشقيق.

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