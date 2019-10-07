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رئيس مجلس السيادة السوداني يغادر الرياض

رئيس مجلس السيادة السوداني يغادر الرياض
http://almnatiq.net/?p=782786
المناطق - واس

غادر فخامة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان, ودولة رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك الرياض اليوم.
وكان في وداع فخامته والوفد المرافق في مطار الملك خالد الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، وسفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالعظيم محمد الصادق، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ومندوب عن المراسم الملكية.

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