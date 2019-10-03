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‏تعليم حائل يحتفل باليوم العالمي للمعلم برعاية ⁧أمير منطقة حائل⁩ وحضور ⁧نائب أمير منطقة حائل⁩

‏تعليم حائل يحتفل باليوم العالمي للمعلم برعاية ⁧أمير منطقة حائل⁩ وحضور ⁧نائب أمير منطقة حائل⁩

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‏تعليم حائل يحتفل باليوم العالمي للمعلم برعاية ⁧أمير منطقة حائل⁩ وحضور ⁧نائب أمير منطقة حائل⁩

‏تعليم حائل يحتفل باليوم العالمي للمعلم برعاية ⁧أمير منطقة حائل⁩ وحضور ⁧نائب أمير منطقة حائل⁩
http://almnatiq.net/?p=782792
المناطق - حائل

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وبحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز , احتفلت الادارة العامة للتعليم بمنطقة حائل اليوم , باليوم العالمي للمعلم وذلك بمقر إمارة المنطقة.
وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم ثم ألقى مدير عام التعليم بحائل الدكتور يوسف الثويني كلمة أكد فيها مكانة المعلم المهمة في المجتمع وعلى جهود حكومتنا الرشيدة في إبراز هذه المكانة مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة ونائبه على رعايتهما لهذا اللقاء.
كما ألقيت كلمة للمعلمين ألقاها نيابة عنهم بدر الثروي الشمري ‏, وفي ختام الحفل ومن باب الوفاء والعرفان وفي بادرة متميزة تم تكريم معلمين من قبل بعض مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة الذين كان لهم بالغ الأثر في مسيرتهم العلمية.​

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