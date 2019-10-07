وزير الخارجية يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى المملكة

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استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليز.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية .

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

