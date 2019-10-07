الاعتماد المؤسسي التقني والمهني الكامل يتوج مسيرة جودة التدريب في معهد الجبيل التقني

المناطق - الجبيل الصناعية

ضمن سعيها المتواصل لتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز التعليمي، حصل قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل ممثلاً بمعهد الجبيل التقني على الاعتماد التقني والمهني ولمدة خمس سنوات من هيئة تقويم التعليم والتدريب وذلك من خلال المركز الوطني للتقويم والاعتماد.

حيث يكون بذلك معهد الجبيل التقني من أول الكليات والمعاهد في المملكة الحاصلين على هذا الاعتماد في المسار التقني والمهني.

من جانبه أوضح مدير معهد الجبيل التقني الدكتور عبد الرحمن الدوسري أن المعهد يعد من أوائل الجهات التي زارها فريق هيئة تقويم التعليم والتدريب حيث يأتي ذلك امتداداً لحرص المعهد على العمل المؤسسي القائم على الجودة والتخطيط الاستراتيجي.

وأكد الدوسري على حصول المعهد على العديد من شهادات الجودة والاعتمادات الادارية والأكاديمية خلال السنوات السابقة والذي توج بحصول المعهد على الاعتماد المؤسسي التقني والمهني الكامل في المسار المهني والتقني كأول الكليات والمعاهد في المملكة الحاصلين على هذا الاعتماد.

وأضاف مدير معهد الجبيل التقني أننا نبارك لمعالي رئيس الهيئة الملكية والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل ومدير عام قطاع التعليم هذا الإنجاز ونشكرهم جزيل الشكر لدعمهم مسار التدريب التقني والمهني.

كما أتوجه بالشكر لجميع زملائي في معهد الجبيل التقني الذين عملوا بتفاني للحصول على هذا الإنجاز والشكر موصول للزملاء في قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل .