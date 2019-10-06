الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يطلق برنامجاً تدريبياً بتبوك

المناطق - تبوك

انطلقت اليوم بتبوك فعاليات البرنامج التدريبي ” صحافة الموبايل” الذي ينظمه الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي ويستمر على مدى ثلاثة أيام بحضور 43 من الإعلاميين والإعلاميات بالمنطقة وذلك بفندق سويس إن بتبوك.

وتضمن البرنامج في يومه الأول والذي قدمه المحاضر كريم عبدالسلام تعريف صحافة الموبايل وخلفيتها التاريخية وأهم المهارات المعرفية والتطبيقية في مجال صحافة الموبايل لتمكينهم من إنتاج المحتوى الإعلامي الرياضي المرئي عبر الهواتف الذكية وفقاً للمعايير المهنية وبالأدوات الاحترافية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي لمواكبة النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في القطاع الرياضي وضمن المرحلة الثانية من مبادرة تطوير الإعلام الرياضي التي يشرف عليها وينظمها الاتحاد وتتضمن إقامة 10 برامج تدريبية جديدة في مسارات الصحافة، والإذاعة والتلفزيون والإنتاج الفني في 6 مناطق بالمملكة.