أيام معدودة.. على انطلاق رحلة “معرض الصقور والصيد السعودي” بالعاصمة الرياض

المناطق - الرياض

ماهي إلا أيام معدودة ويسدل الستار عن انطلاق معرض “الصقور والصيد السعودي” في نسخته الثانية بداية من يوم 11 إلى 15 أكتوبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك وسط مشاركة واسعة من أكثر من 20 دولة مختلفة من أنحاء العالم، أكثر من 360 عارض يقدمون منتجاتهم للزوار في معرض تبلغ مساحته الاجمالية أكثر من 36 ألف متر مربع.

هذا ويشارك في المعرض المعروف بجمع هواة الصيد بالصقور والصيد بشكل عام خلال هذا العام الجاري وبنسخته الثانية ما يقارب أكثر من 30 قسم بالإضافة إلى حضور واسع من جانب وسائل الإعلام الكلاسيكية والرقمية المختلفة.

إلى ذلك يهدف المعرض في فحواه إلى توسيع قاعدة محبي الهوايات الخارجية وتشجيعهم من خلال توفير منصة مناسبة تقدم الخبراء والعارضين والمستلزمات التثقيفية المطلوبة لضمان تطبيق أفضل الممارسات