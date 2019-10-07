أمير منطقة الجوف يستقبل الشيخ المغامسي

الجوف - محمد الحسن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم, عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح بن عواد المغامسي, الذي يزور المنطقة حالياً للمشاركة في فعاليات برنامج تبيان للتلاحم الوطني الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالتعاون مع جامعة الجوف .

ورحب سمو أمير منطقة الجوف بالشيخ المغامسي ، مثمناً سموه جهوده في إبراز المنهج الوسطي والاعتدال.

من جهته عبر الشيخ المغامسي عن سروره بلقاء سمو أمير منطقة الجوف الذي يحرص على دعم أهل العلم والمعرفة, معرباً عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن نواف على حفاوة الاستقبال.