تأسيس جمعية لمنتجي الزيتون بالجوف

الجوف - محمد الحسن

افتتح رئيس مجلس إدارة غرفة الجوف المهندس ماجد بن معدي الرويلي اليوم لقاء تأسيس الجمعية التعاونية لمنتجي الزيتون بمنطقة الجوف ، للأعضاء المؤسسين، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس غالي بن مبارك الفهيقي ونائبه الدكتور بسام بن فارس

العويش، والمدعوين من المزارعين ورجال وسيدات الأعمال.

واستعرض المهندس الرويلي في بداية اللقاء فكرة الجمعية وأهدافها العامة، والتي ستقدم خدماتها لمزارعي ومنتجي الزيتون عبر الإرشاد والتوجيه وصولاً للخدمات الزراعية والإنتاج الزراعي، ثم استعرض رئيس مجلس الجمعية المهندس غالي الفهيقي خطوات تأسيس

الجمعية، وافتتح الباب لمشاركة الأعضاء المؤسسين لها.

وفي كلمة توضيحية، قدم نائب رئيس الجمعية الدكتور بسام الجمعية عرضاً عن أهمية قطاع الزيتون في المنطقة، ومساهمات هذا القطاع الاجتماعية والاقتصادية والفنية.

وتناول اللقاء محاور عدة ومداخلات من المهتمين والمزارعين في مجال إنتاج الزيتون وممثلي الشركات الزراعية، تنوعت بين تطلعاتهم حيال الخدمات المقدمة لهم في الجمعية، وشارك المؤسسون في تدوين بياناتهم كمؤسسين للجمعية.

وفي ختام اللقاء بارك رئيس غرفة الجوف المهندس ماجد الرويلي تأسيس الجمعية، وتلقى مجلس إدارة الجمعية الشكر على الجهود المبذولة.