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وزارة الخارجية : دخول 24 ألف أجنبي بتأشيرة سياحة خلال 10 أيام

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وزارة الخارجية : دخول 24 ألف أجنبي بتأشيرة سياحة خلال 10 أيام

وزارة الخارجية : دخول 24 ألف أجنبي بتأشيرة سياحة خلال 10 أيام
http://almnatiq.net/?p=782858
المناطق - متابعات

أعلنت وزارة الخارجية دخول حوالي 24 ألف سائح أجنبي للمملكة خلال 10 أيام فقط منذ بدء تنفيذ قرار السماح باستخراج الفيزا السياحية الفورية عبر المطارات.
ونشرت الوزارة عدد السائحين من 10 دول في القائمة التالية:

عدد الزائرين للسعودية من خلال تأشيرة السياحة الجديدة

ومن أهم سمات التأشيرةِ السياحيةِ السعودية، إمكانيةُ الاستفادة منها في أداء فريضةِ العمرة ودون الحاجة لمرافق بالنسبةِ للنساء، في غير موسمِ الحج، وعدم الحاجة لكفيلٍ كما هو معمول به في تأشيراتِ العمل الأخرى.
كما أن التأشيرة السياحية لا تستثني أي سائحٍٍ لأسباب الدين أو المعتقد، وبإمكانِ السائحِ القيام بزياراتٍ متعددةٍ خلال عام، على أن لا تزيد مدة الزيارةِ عن 90 يوماً.
سمات تأشيرة السياحة السعودية:
– فرصة أداء العمرة دون مرافق
– لا حاجة إلى كفيل كما تأشيرات العمل
– لا علاقة للدين أو المعتقد في الحصول على التأشيرة
– فرصة الزيارات المتعددة إلى السعودية خلال عام
وتأتي هذه التأشيرات السياحية ضمن خطط السعودية لخلقِ مليون وظيفة، والوصول إلى 100 مليون سائح بحلول العام 2030.

 

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