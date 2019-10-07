جمعية توادَّ للتنمية الأسرية بالجوف تستقبل لجنة شؤون الأسرة

الجوف - محمدالحسن

استقبل مدير عام جمعية توادَّ للتنمية الأسرية بالجوف مساء أمس لجنة شؤون الأسرة في إمارة المنطقة حيث مثل اللجنة سعادة رئيس اللجنة الدكتورة وفاء السرحاني ، و عضو اللجنة سعادة الأستاذ أحمد المفرج ، و ذلك لبحث سبل الشراكة والتعاون بين الجانبين بما يخدم التنمية الأسرية بالمنطقة ، واطلعت اللجنة على برامج الجمعية من خلال عرض مرئي قدمه مساعد الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة بالجمعية الأستاذ احمد الكويكبي حيث شمل العرض شرح رؤية الجمعية وأهدافها و دور الجمعية المجتمعي وانشطتها تلى ذلك جولة لأقسام الجمعية والتعريف بها ، وفي نهاية اللقاء قدم مدير عام الجمعية الشيخ نايف المريحيل التقرير السنوي لممثل اللجنة احمد المفرج متمين ان تكون هذه الزيارة انطلاقة تعاون مستمر بين اللجنة والجمعية .