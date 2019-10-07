مدير عام الهلال الأحمر بالجوف يستقبل مدير مكتب هيئة الرياضة بالمنطقة ومرافقيه

الجوف - محمد الحسن

استقبل سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الدكتور تيمور بن شكر الله جان بمكتبه بمقر الفرع بمدينة سكاكا سعادة مدير مكتب هيئة الرياضة بالمنطقة الاستاذ مريح بن مصلح المريح ومدير نادي الجوف للإعاقة الاستاذ عبد الله بن مصلح المريح ومدير نادي القلعة الرياضي الاستاذ أحمد السهو .

وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الإهتمام المشترك بما يعزز التعاون بين الهيئة والحركة الرياضية بالمنطقة .

الجدير بالذكر أن فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة حريص كل الحرص على التواجد بالمناسبات الرياضية لما لهذا التواجد من أثر إيجابي على سرعة تقديم الخدمة الإسعافية بما ينعكس ايجاباً على سلامة اللاعبين .

كما حضرت فرقة إسعافية تابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف عصر اليوم الاثنين المباراة المقامة على ملعب نادي القلعة بين ناديي القلعة والقريات .

وتأتي هذه المشاركة إيماناً من الهيئة على ضرورة تواجد الفرق الإسعافية في الملاعب الرياضية حرصاً على سلامة اللاعبين عند تعرضهم إلى إصابات لا قدر الله .

الجدير بالذكر أن الهيئة لديها كوادر على تدريب عالي وإلمام بالتعامل مع إصابات الملاعب وطرق التعامل السريع معها بما يضمن بعد مشيئة الله سلامتهم .