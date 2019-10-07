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الموت يغيّب عبدالله الشريدة
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المناطق - متابعات

نعت الجماهير الرياضية، عبدالله الشريدة لاعب المنتخب السعودي والهلال السابق الذي وافته المنية، الإثنين، بعد تعرضه إلى أزمة قلبية فارق على إثرها الحياة.
ويعد الشريدة من اللاعبين الذي كتبوا اسمهم بحروف من ذهب في تاريخ الكرة السعودية ونادي الهلال بشكل خاص بعد انتقاله إليه في موسم 1996 قادماً من نادي القادسية الذي تدرج في جميع فئاته السنية قبل أن يرتدي قميص الأزرق.
الشريدة قاد دفاع الهلال لمدة 10 أعوام شكل خلالها برفقة الزامبي ألليجا ليتانا ثنائي حديدي في الدفاع الأزرق وكانت مسيرته حافلة بالبطولات والإنجازات الرياضية، حيث حقق خلال الـ10 أعوام قرابة الـ25 بطولة تنوعت ما بين المحلية والخليجية والعربية والقارية.
على الصعيد الدولي مثل الشريدة المنتخب السعودي في 5 مباريات دولية في الفترة مابين عامي 1992-2001، حيث شارك برفقته في بطولة كأس القارات في الرياض 1992، وكأس الأمم الآسيوية 1992 في اليابان، وتصفيات كأس العالم 2002 في كوريا واليابان.
في يناير من عام 2013 ودع عبدالله الشريدة الملاعب وأعلن اعتزاله بمباراة بين الهلال والأهلي المصري تكريماً له بعد مسيرة حافلة في المعشب الأخضر.

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