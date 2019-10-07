خبير سعودي : إيران تعاني أشد المعاناة في هذا الوقت .. والسلام بات قريبا في اليمن

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أكد الخبير والمحلل السياسي اللواء الشامي الظاهري، اليوم الاثنين، أن المملكة مدت يدها للسلام في اليمن منذ اليوم الأول لعاصفة الحزم، وفقًا للمبادرة الخليجية والحوار الوطني والقرار الأممي 2216.

ورأى “الظاهري” أن السلام في اليمن بات قريبًا بعد مراوغة من إيران والحوثيون لمدة 5 سنوات، وذلك “بعدما ظهرت علامات الإنهاك والتخبط داخل طهران وبالتالي في صنعاء”، بحسب ما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وشدد “الظاهري” على أن عملية أرامكو وبعض العمليات العسكرية الأخرى لن “تغير في المملكة صاحبة الجذور العميقة ودعواتها للسلام نابعة عن التفكير في صالح الأمة والمنطقة، ولم تكن يومًا هي البادئة بإطلاق النار في أي مشكلة تواجهها”.

وحول الشأن الإيراني، ذكر “الظاهري” أن “إيران تعاني أشد المعاناة في هذا الوقت نظرًا لأنها وضعت نفسها في أكثر من مأزق في لبنان والعراق وسوريا واليمن، هذا بجانب المشاكل الداخلية الكبيرة جدًا، لذا هي تشعر أن خلاصها ربما يكون في تفجير المنطقة، لذا فإن المملكة تفكر بكل هدوء لتفويت الفرصة على طهران الرامية لتفجير المنطقة”.