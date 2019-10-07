احدث الأخبار

التأمينات : يمكن ضم مدد الاشتراك السابقة إلى التقاعد المدني والعسكري بهذه الشروط
أبرز المواد
 خبير سعودي : إيران تعاني أشد المعاناة في هذا الوقت .. والسلام بات قريبا في اليمن
أبرز المواد
 الإدارة الذاتية الكردية : أي هجوم تركي على شمال سوريا سيسمح بعودة داعش
أبرز المواد
 الموت يغيّب عبدالله الشريدة
أبرز المواد
 مدير عام الهلال الأحمر بالجوف يستقبل مدير مكتب هيئة الرياضة بالمنطقة ومرافقيه
منطقة الجوف
 أمين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يحاضر في مهدِّدات الأمن الفكري بسكاكا
منطقة الجوف
 مدير مستشفى نفي يجتمع بمدراء المراكز الصحية
منطقة الرياض
 جمعية توادَّ للتنمية الأسرية بالجوف تستقبل لجنة شؤون الأسرة
منطقة الجوف
 أمير منطقة مكة المكرمة يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير بندر بن سلطان ” رحَمها الله “
أبرز المواد
 محافظ الشماسية يتفقد مركز أم حزم
منطقة القصيم
 وزارة الخارجية : دخول 24 ألف أجنبي بتأشيرة سياحة خلال 10 أيام
أبرز المواد
 بن معمر: نعمل على جعل الإعلام الجديد يسهم في ترسيخ التعايش ونبذ الكراهية
أبرز المواد
التأمينات : يمكن ضم مدد الاشتراك السابقة إلى التقاعد المدني والعسكري بهذه الشروط

التأمينات : يمكن ضم مدد الاشتراك السابقة إلى التقاعد المدني والعسكري بهذه الشروط

أبرز المواد
خبير سعودي : إيران تعاني أشد المعاناة في هذا الوقت .. والسلام بات قريبا في اليمن

خبير سعودي : إيران تعاني أشد المعاناة في هذا الوقت .. والسلام بات قريبا في اليمن

أبرز المواد
الإدارة الذاتية الكردية : أي هجوم تركي على شمال سوريا سيسمح بعودة داعش

الإدارة الذاتية الكردية : أي هجوم تركي على شمال سوريا سيسمح بعودة داعش

أبرز المواد
الموت يغيّب عبدالله الشريدة

الموت يغيّب عبدالله الشريدة

أبرز المواد

التأمينات : يمكن ضم مدد الاشتراك السابقة إلى التقاعد المدني والعسكري بهذه الشروط

التأمينات : يمكن ضم مدد الاشتراك السابقة إلى التقاعد المدني والعسكري بهذه الشروط
http://almnatiq.net/?p=782900
المناطق - متابعات

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن للمشترك ضم مدد اشتراكه السابقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى مدده في التقاعد المدني أو العسكري في أي وقت.

وأضافت التأمينات، أنه يجب على المشترك تقديم طلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير، وألا يكون قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشاً، كما يجب ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.

وأشارت إلى أنه يجب ألا يزيد عمر المشترك على 59 عاما عند طلب الضم عدا المشترك الذي على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في 24/ 10/ 1437هـ، إذ يتم قبول طلب الضم حتى لو تجاوز عند تاريخ تقديم الطلب سن 59، مبينة أنه يجب ألا يكون المعاش في نظام التأمينات قد استُحق بسبب العجز.

 

روابط ذات صلة

خبير سعودي : إيران تعاني أشد المعاناة في هذا الوقت .. والسلام بات قريبا في اليمن

خبير سعودي : إيران تعاني أشد المعاناة في هذا الوقت .. والسلام بات قريبا في اليمن
الإدارة الذاتية الكردية : أي هجوم تركي على شمال سوريا سيسمح بعودة داعش

الإدارة الذاتية الكردية : أي هجوم تركي على شمال سوريا سيسمح بعودة داعش
الموت يغيّب عبدالله الشريدة

الموت يغيّب عبدالله الشريدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*