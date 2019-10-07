كراني يحذر من حدوث “أقوى انقلاب خريفي” .. ويدعو لإعداد العدة لاستقبال العواصف والسيول!

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كشف خبير الأرصاد حسن كراني عن وجود تغير مناخي كبير يحمل مؤشرات لتغيّر في تأثير وكثافة كميات الأمطار والعواصف والسيول واصفا إياه بـ”أقوى انقلاب خريفي”.

ونشر تغريدة عبر حسابه في “تويتر ” أرفقها بفيديو لأمطار وبرد ورعد قال فيها : ” أقوى انقلاب خريفي.. بعون الله كدلالة لتغير مناخي.. يحمل مؤشرات لتغيّر في تأثير وكثافة كميات الأمطار والعواصف والسيول”

وحذر كراني من هذا الانقلاب الخريفي متعجبًا من عدم تحرك المختصين للاستعداد له قائلا : ” لا أرى ولا أسمع أي تحرك أو اجتماعات من المختصين؛ لدراسة تغيير أو تعديل البنية التحتية”، مضيفاً أنه “يجب الإيمان بالتغير المناخي، وإعداد العدة له”.