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إعلام النظام السوري: هجوم تركي على موقع لقسد بالحسكة

إعلام النظام السوري: هجوم تركي على موقع لقسد بالحسكة
http://almnatiq.net/?p=782910
المناطق - وكالات

أعلن إعلام النظام السوري، الاثنين، عن هجوم تركي على أحد موقع قوات سوريا الديمقراطية في تل الطويل بالحسكة.

وكانت تركيا قد أعلنت أنها ستبدأ عمليةً عسكرية شمال سورية قريباً بعد انسحاب القوات الأميركية من بعض نقاط المراقبة قربَ الحدود السورية التركية، فيما دانت قواتُ سوريا الديمقراطية الخطوةَ الأميركية وحذرت من التوغل التركي الوشيك.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في وقت سابق الاثنين أن الولايات المتحدة لا تؤيد العملية التركية المرتقبة في شمال سوريا ولن يدعمها الجيش الأميركي بأي شكل من الأشكال، لتنأى واشنطن بنفسها عن عملية تهدد المقاتلين الأكراد السوريين الذين تدعمهم.

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