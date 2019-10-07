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فرع وزراه العمل بتبوك ينظم محاضره بعنوان حقوق المسنين

فرع وزراه العمل بتبوك ينظم محاضره بعنوان حقوق المسنين
http://almnatiq.net/?p=782922
تبوك - محمد العنزي
نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية وبحضور مدير عام الفرع الدكتور محمد بن عبدالله الحربي على مسرح جمعية الملك عبد العزيز الخيرية اليوم محاضرة بعنوان “حقوق المسنين” قدمها الدكتور صبحي فريج العطوي وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمسنين.
وقد تناولت هذي المحاضرة على رفع مستوى الوعي الثقافي والاجتماعي بحقوقهم وواجباتهم لدى شرائح المجتمع وإبراز دور المسنين في تنمية وخدمة المجتمع وقدرتهما على العطاء.
وأكد الدكتور الحربي في كلمة ألقاها أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لم تأل جهداً في تقديم العناية والرعاية بفئة كبار السن وتطوير الخدمات المقدمة لهم حيث تقدم الوزارة للمسنين الرعاية الشاملة لهم ويأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم كل ما يخدم هذه الفئة الغالية.
وقد وتضمنت هذي المحاضرة مسابقة ثقافية عبارة عن اسئلة بمناسبة هذا اليوم وتم تسليم الجوائز المالية للفائزين.

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