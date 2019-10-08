شاب مصري يبتكر عربة ذكية ستغير شكل التسوق.. والإقبال كبير عالميا

المناطق - وكالات

استعرض معرض جايتكس للتقنية في دبي بعضا من المبتكرات في عالم التسوق الغذائي، أبرزها عربة تسوق ذكية ابتكرها شاب مصري.

وتوصل الشاب المصري أحمد بشري لابتكار قد يغير شكل تسوق الأغذية في المتاجر الغذائية الضخمة، حيث ابتكر عربة تسوق إلكترونية بالكامل، تقوم بمعرفة الأغذية التي توضع فيها وتحدد سعرها، وتتيح لك الدفع ببطاقة الإئتمان، بجهاز مثبت في العربة، منهيا بذلك التعامل مع “الكاشير”.

وأكد بشري، الذي أسس مع آخرين شركة “كايبر” في مدينة كالغري بكندا، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”، أن الإقبال كبير جدا على عربته في الولايات المتحدة وكندا، من قبل متاجر الأغذية الضخمة، وأنه يطمح للتوسع للشرق الأوسط.

وقال بشري، الذي درس علوم الكمبيوتر بجامعة ألبيرتا الكندية، إن ردود الأفعال من المتسوقين المستخدمين للعربة الذكية، كانت ممتازة، وتجاوزت درجة 9 من 10.

وتوفر العربة الذكية شاشة إلكترونية، تتيح للمتسوق رؤية المنتجات التي وضعها بالعربة، مع سعر كل منها، بالإضافة لوزن وسعر الفواكه والخضار، والعروض الخاصة التي يوفرها المتجر.

المخبز الذكي

وبالإضافة لعربة شركة “كايبر”، عرض جايتكس ابتكارات غذائية أخرى، ومنها المخبز الذكي، الذي يوفر أنواع الخبز الطازج، من دون خباز.

وكشفت شركة “ولكنسون بيكنغ كومباني” عن مخبز “ذكي” متكامل، يتم بإنتاج الخبز الطازج، باستخدام جميع المكونات، ويضعها في واجهة زجاجية، حيث يمكن للمشتري اختيار نوع الخبز المفضل، بالنقر على لوح إلكتروني.

وقال مؤسس الشركة إن المخبز الذكي يضمن للمشتري خبزا طازجا، بفترة زمنية أسرع، على عكس أغلب أقسام المعجنات في المتاجر الغذائية، التي تجهز الخبز في الصباح بكميات كبيرة.

من ناحية أخرى، عرضت شركة “آلبرتس” البلجيكية جهازها الجديد الذي يتيح للمستخدم اختيار أنواع معينة من الفواكه والخضروات، ومزجها معا، في جهاز يشبه أجهزة عمل القهوة.

ويتيح الجهاز للمستهلك رؤية أنواع الفواكه الطازجة من على الواجهة، قبل أن يحدد الأنواع التي يريدها، ليتم عصرها داخل الجهاز، قبل تقديمها في كأس.

وأبرزت هذه الاكتشافات الغذائية التطور الرقمي الذي وصل العالم إليه، حتى في المجالات التي لم نتصور أن تصل إليها، مثل الغذاء.