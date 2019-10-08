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«إنستجرام» تطلق تطبيق Threads المخصص للدردشة بين المستخدمين

«إنستجرام» تطلق تطبيق Threads المخصص للدردشة بين المستخدمين

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«إنستجرام» تطلق تطبيق Threads المخصص للدردشة بين المستخدمين

«إنستجرام» تطلق تطبيق Threads المخصص للدردشة بين المستخدمين
http://almnatiq.net/?p=782969

يوما بعد يوم، تقوم جميع شبكات التواصل الاجتماعي والمحادثات المباشرة بإصدار تحديثات، وإتاحة خدمات جديدة، ضمن سعيها إلى كسب أكبر عدد ممكن من المستخدمين، وفي ظل سعيها لأخذ حصة من مستخدمي تطبيقات الدردشة المباشرة أعلنت خدمة مشاركة الصور والفيديو “إنستجرام” عن إطلاق تطبيقها الجديد Threads الذي يمثل تطبيقا جديدا للتراسل، يركز على الكاميرا، ويهدف إلى مساعدة المستخدم على التواصل مع الأصدقاء المقربين.
فبعد سنوات من إطلاق تطبيق إنستاجرام وملاحظة نشاط المستخدمين على الرسائل المباشرة ضمن التطبيق، التي لم تكن الحل الأمثل للمستخدمين، قررت “إنستجرام” إطلاق التطبيق لتمكين المستخدمين من التواصل مع الدائرة الصغيرة من الأصدقاء عبر الصور ومقاطع الفيديو على عكس تطبيقات المحادثات الأخرى التي تجعل المستخدم متاحا لعدد كبير جدا من جهات الاتصال.
يأتي التطبيق ليكون طريقة جديدة للتراسل مع الأصدقاء المقربين في مساحة مخصصة وخاصة، ويتميز عن خدمة الرسائل الخاصة في تطبيق إنستجرام بأنه صمم بمزايا خصوصية مرتفعة والسرعة في الاستجابة، حيث يمكن للمستخدمين من خلاله مشاركة الصور، ومقاطع الفيديو، والرسائل، والقصص، وأكثر من ذلك مع قائمة الأصدقاء المقربين على “إنستجرام”.
يملك التطبيق مزايا شبيهة بتطبيق سناب شات، كفتح الكاميرا مباشرة على الصفحة الرئيسة للتطبيق، بغية تسريع مشاركة الصور، ومقاطع الفيديو، كما يوفر للمستخدم إمكانية إضافة اختصارات، على نحو يسمح بمشاركة اللحظة بمجرد ضغطتين على الشاشة، إضافة إلى ميزة جديدة باسم Status يمكن للمستخدمين من خلالها رؤية ما يفعله الأصدقاء المقربون، عن طريق اختيار أيقونة توضح حالتهم.

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