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تجربة تبرهن على أن “الرجال أكثر تخريبا من النساء”

تجربة تبرهن على أن “الرجال أكثر تخريبا من النساء”
http://almnatiq.net/?p=782974
المناطق - الرياض

الرجال يضعون أمام منافسيهم في الحياة الوظيفية عراقيل أكثر مما تفعل النساء.
هذه هي النتيجة التي توصل إليها، على الأقل، باحثون من معهد كارلسروه الألماني للتقنية ومعهد تطبيقات الاقتصاد الجزئي في مدينة بون الألمانية، بعد إجراء تجربة في المختبر.
وقالت بيترا نيكن، من قسم الموارد البشرية بمعهد كارلسروه، معلقة على الدراسة، إن الرجال يتصرفون من ناحية المبدأ خلال المنافسة مع أقرانهم بشكل أقل أخلاقية، ولكنهم يبالغون في تقدير مدى العداء الذي تكنه لهم البيئة من حولهم، وإن الرجال يخفضون سلوكهم التخريبي إلى المستوى النسائي بمجرد أن يتلقوا رسالة تفيد بأن اعتماد بيئتهم على المنافسة أقل مما يفترض.
كانت التجربة عبارة عن اختبارات شارك فيها 193 رجلًا و 191 امرأة تحت إشراف نيكن و زميلها زيمون داتو، من معهد تطبيقات الاقتصاد الجزئي.
كان على الرجال والنساء المشاركين في الاختبارات نقل كلمات باستخدام ترتيب رقمي، وكانوا يحصلون خلال ذلك على نقاط وربما مكافأة.
كما أتيح للمشاركين إضافة إلى ذلك أخذ نقاط من منافسيهم باستخدام المال.
تبين من خلال التجربة، حسب الباحثين، أن الرجال استخدموا مالا أكثر لخفض أداء المنافس، حسبما أوضحت نيكن، وفازوا من خلال ذلك مرات أكثر، رغم تقارب أدائهم مع منافسيهم.
ولكن بمجرد تلقي الرجال معلومات عن الحجم الحقيقي للتخريب من خلال المنافسين، قاموا بتكييف سلوكهم.

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